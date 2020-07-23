بسبب خلافات بين الورثة “الامبراطور” لن يبصر النور..ورمضان يتحضر لمسلسل آخر

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علق رمضان آنذاك على الخبر في حسابه قائلاً: “الحمدلله، اليوم تم التعاقد مع السيناريست الكبير بشير الديك لتأليف مسلسل (أحمد زكي)”، لافتاً إلى أن الديك “من أقرب الأصدقاء للراحل ومن أفلامه مع النجم أحمد زكي: “موعد على العشاء” و”ضد الحكومة” و”طائر على الطريق” و”النمر الأسود”.

لكن وبسبب خلافات ورثة أحمد زكي لن يتمكن الجمهور من مشاهدة قصة الراحل أحمد زكي وتفاصيل رحلته الفنية في شهر رمضان المقبل كما كان مقرراً.

فقد أعلن الفنان محمد رمضان عن تأجيل المسلسل لحين التفاوض مع ورثة الفنان الراحل، خاصة أن هناك تقارير أفادت باشتراط العائلة قراءة النص الذي يكتبه بشير الديك والموافقة عليه قبل تصويره.

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لن يتمكن الجمهور من مشاهدة قصة الراحل أحمد زكي وتفاصيل رحلته الفنية في شهر رمضان المقبل كما كان مقرراً.

فقد أعلن الفنان محمد رمضان عن تأجيل المسلسل لحين التفاوض مع ورثة الفنان الراحل، خاصة أن هناك تقارير أفادت باشتراط العائلة قراءة النص الذي يكتبه بشير الديك والموافقة عليه قبل تصويره.

ويبدو أن المسلسل الذي يتناول قصة حياة أحمد زكي، بات مقرراً عليه مواجهة الصعاب منذ البداية، خاصة أنه كان فكرة لدى المخرج محمد سامي يتولى تنفيذها الكاتب وحيد حامد.

إلا أن الثنائي اعتذر بسبب إصرار رمضان على تقديم المسلسل العام المقبل، ليتولى بشير الديك كتابة العمل.