تراند اليوم : فاطمة ابنة “حسين رياض” في ذكراه.. كان راهبا بمحراب الفن- شاهد

بواسطة ميرت

قالت فاطمة ابنة الفنان الراحل حسين رياض في احد البرامج إن والدها لم يكن يخاف من الموت كما ردد البعض وأن سبب توصيته بأن يدفن بعد 24 ساعة من وفاته لم يكن خوفه من الموت وإنما تأثره بأحد الأدوار التي لعبها على المسرح.

جـسد حسين رياض في أحد أعماله المسرحية دور شخص يموت، لتقوم عائلته بدفنه ثم يسـتيقظ في اليوم التالي لدفنه، هذا الدور التي قالت ابنته أنه تأثر به طوال حياته، حتى أنه خاف أن يتكرر معه ويتم دفنه حيًا، ولذا أوصى أن يتم دفنه بعد 24 ساعة من وفاته.

رحل حسين رياض في يوم 17 يوليو من عام 1965، ونعلم جميعًا مدى ارتفاع درجة الحرارة في هذا الشهر، ولذا كان من الصعب على أسرته أن تُبقي على جثته دون دفن، وبالرغم من ذلك إلا أن زوجته أصرت على تنفيذ وصيته.

وما فعلوه من أجل الحفاظ على جثته قاموا بشراء الكثير من ألواح الثلج وكانوا يحيطون جثمانه بها بشكل مستمر ويغيرونها كل نصف ساعة، حتى انتهت الـ 24 ساعة وقاموا بد فنه كما أوصى.

فاطمة رياض: والدي كانت شخصيته رائعة ونادرة

حسين رياض وأسرته

قالت ابنة الفنان الراحل حسين رياض، فاطمة رياض، إن والدها كان راهبا في محراب الفن، مشيرة إلى أنه كان فنانا شاملا قادرا على تجسيد كل الشخصيات والتحول من الشر للخير للكوميديا في أدواره.

وأضافت فاطمة خلال مداخلة هاتفية، مع مها بهنسي، وأحمد خيري، مقدما برنامج “صباح الورد” على قناة “ten”، أنها وأسرتها ليسوا في حاجة لأن يتذكروه، فهو ما زال يعيش بروحه معهم، مؤكدة أنها دائما ما تقرأ له القرآن وتزور قبره.

ونوهت فاطمة إلى أن والدها كانت شخصيته رائعة ونادرة: “عيشنا في خيره حيًا وميتا”، لافتة إلى أن والدها توفي وهي صغيرة في السن، ولكن طيبته وحنانه لا تنساهما أبدا.

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وفى مثل هذا اليوم الموافق 17 يوليو عام 1965 توفي الفنان الكبير حسين رياض.

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