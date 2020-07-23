تراند اليوم : “عفاف شعيب” تزوجت من حما أصالة وانفصلت عنه.. صور نادرة من زفافهما- أتفرج

تزوجت الفنانة المصرية عفاف شعيب في بداية حياتها الفنية من المنتج الراحل رياض العريان، وهو والد المخرج طارق العريان طليق الفنانة أصالة.

عفاف شعيب كشفت تفاصيل زواجها من المنتج الفلسطيني رياض العريان، في تصريحات سابقة، لافتة إلى أنها وافقت على الزواج به في بداية الأمر، بعد إلحاح المخرج حسين كامل خلال مشاركتها في فيلم “أفواه وأرانب”، حيث نصحها بأن تتزوج من رجل من داخل الوسط الفني، حتى يدعمها ويساندها في مسيرتها الفنية.

وأضافت أنها كانت في ذلك الوقت فنانة جديدة ولكن اسمها بدأ يعرف، وكان وقتها المنتج رياض العريان قد توفيت زوجته، ووصفته بأنه كان “جدع جدًا وكريم وكان حاميني”، مشيرة إلى أن فارق السن بينهما 17 عامًا.

عاشت عفاف شعيب مع زوجها سنوات طويلة تقترب من الـ 40 عامًا، لكنها انفصلت عنه قبل وفاته في عام 2012، دون أن ترزق منه بأبناء.

الفنانة المصرية أرجعت سبب طلاقها من زوجها إلى ما وصفته بـ “الغيرة القاتلة”، حيث قالت إنه كان يغار بشدة من نجاحها، على الرغم من وقوفه معها منذ البدايات، وإبدائه الدعم لها من أجل أن تنجح خلال مسيرتها الفنية.

وكشفت أن أكثر الأشياء التي كانت تثير غضب زوجها، هو لقائها مع المعجبين أو طريقة استقبالهم لها عند سفرها للخارج، وكانت ترد عليه بأن هؤلاء جمهورها وأنه كان يشجعها في البداية.

وأضافت: “الزواج يكون عقد إما أن يستمر أو ينتهي وهناك ناس تتحمل وناس لأ، وكان هناك أشياء كثيرة لم تجعلني اتحمل كالغيرة وغيرها وحاولت إرضائه ولكن لم ينجح الأمر”.

وتابعت: “عندما بدأ اسمي يظهر من غيره، بدأ يسمع لشياطين الإنس والجن فانهارت علاقتنا، وبعد الانفصال حاول العودة كثيرًا ولكن لم أوافق”.

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رياض العريان في صورة نادرة

طارق العريان نجل رياض العريان في صورة نادرة

رياض العريان