“أمل بلا حدود”.. نانسي عجرم في لقطات تنشر للمرّة الأولى

متابعة بتجـــــــــرد: شاركت النجمة اللبنانية نانسي عجرم الجمهور عبر مواقع التواصل الإجتماعي بفيديو يتضمن اللقطات المسجلة التي كانت قد صوّرتها على شاطئ البحر وتمّ بثّها خلال حفلها الأونلاين الأوّل في عيد الفطر.

ونشرت نانسي عجرم في الساعات الماضية الفيديو عبر صفحتها الرسمية في موقع “إنستغرام”، وظهرت فيه بلقطات عفوية مليئة بالأنوثة وسطو أجواء مفعمة بحبّ الحياة والتفاؤل بمستقبل أفضل.

نانسي عجرم تواصل حصد نجاح حفلها الأونلاين الأوّل “أمل بلا حدود” الذي حقق أكثر من 4 ملايين مشاهدة، حيث تحاصرها الإشادات من كل حدب وصوب عبر صفحاتها الرسمية في مواقع التواصل الإجتماعي.

جدير بالذكر أن آخر أعمال نانسي عجرم الفنية كانت أغنية “قلبي يا قلبي” التي حققت أكثر من 20 مليون مشاهدة على “يوتيوب” حتى الآن وتتر “العمر” للمسلسل الرمضاني “سكر زيادة” والذي تخطى المليوني مشاهدة.