طليق أصالة يكشف سبب غيابه عن خطوبة ابنته شام

أثار أيمن الذهبي، طليق الفنانة أصالة نصري، الكثير من التساؤلات بعد غيابه عن حفل خطوبة ابنته شام الذهبي التي احتفلت بهذه المناسبة السعيدة يوم الاحد الفائت مع عدد قليل من الأشخاص المقربين جدًا.

إلا ان أيمن الذهبي وضع النقاط على الحروف وأطل بفيديو شارحًا أسباب غيابه عن الحفل الذي أقيم مساء الأحد الفائت في القاهرة، وأكد أن البعض ظنّ ان عدم حضوره الحفل بسبب مشاكل بينه وبين ابنته شام لكن في الحقيقة ان د. معتز نصير اتصل به كي يحضر الى القاهرة ليحتفلوا جميعًا بهذه المناسبة لكن بسبب الظروف والوضع الصحي في العالم واغلاق المطارات حال دون ذلك.

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وكشف “الذهبي” أنه تحدث هاتفياً مع “معتز نصير” منذ حوالي الـ 6 أشهر اثناء تواجد الأول في القاهرة وذلك بسبب تواجد “معتز” في باريس حينها. وأشار أنهما تعرفا على بعضهما من قبل حتى قبل ان يطلبها منه.

وأكد أيمن الذهبي أن عند قراءة الفاتحة لم يحضر ولكن عند الخطوبة الرسمية سيتواجد الى جانب ابنته.

وبارك الذهبي لابنته شام برسالة عبر تطبيق “واتساب”، طالباً من الله أن يوفقها بخطوتها الجديدة. كما قام بالكشف عن رسالة صوتية تلقاها منها، عبّرت خلالها عن حبها له، وتمنت لو كان موجودًا معها على أمل اللقاء القريب. وأرسلت قبلاتها لابنته انجيلا.