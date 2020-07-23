شكرا لقرائتكم خبر عن هنادى مهنى تستعيد ذكرى أول عيد ميلاد لها بخبر صحفى من جورنال قديم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت الفنانة هنادى مهنى بعيد ميلادها الـ22، حيث إنها من مواليد عام 1998، ونشرت صورة لخبر من إحدى الصحف لاحتفال والدها بأول عيد ميلاد لها، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، كما نشرت صورة من احتفال والدها بها عبر خاصية "ستورى" معلقة عليها "شكرا بابا".



هنادي مهني

وكانت الفنانة الشابة هنادى مهنى شاركت متابعيها وجمهورها، بجلسة تصوير لها عبر حسابها الشخصى بموقع الصور إنستجرام، ترتدى من خلالها فستان باللون الأبيض.





وظهرت هنادى مهنى، في الصور التي نشرتها منذ قليل بشكل جديد ومختلف بعد إنقاص وزنها بشكل كبير وظهورها في فورمة جديدة، وكتبت: نفس الروح، مظهر جديد، بداية جديدة"، وسرعان ما حصدت الكثير من التعليقات من قبل اصدقائها ومتابعيها.

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وفى تصريحات للفنانة الشابة، عن مشاركتها فى عملين فى الموسم الرمضانى "الفتوة" و"خيانة عهد"، قالت إنها كانت خائفة جداً وبشكل كبير، مضيفة "الفنان لازم يتعب ويعمل كده ويبذل مجهودا وأن تكثف من أعمالها لاكتساب الخبرة خاصة فى أوقات الطاقة".

وأرجعت، فى لقاء عبر تطبيق "زووم" عبر برنامج " القاهرة الآن" المذاع على فضائية العربية الحدث الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى، أسباب ظهورها "نحيفة" كثيرا مقارنة بأدوارها فى العملين إلى اتباعها حمية غذائية بغية تخفيض وزنها، مشيرة إلى أن هدفها القادم هو النزول 30 كيلو جراما .

وحول دورها فى مسلسل الفتوة، قالت "طبيعة دورى خلتنى أخاف جداً وكنت حريصة فى أدائى أن تكون طريقة كلامى متماشية مع الدور وكنت بخاف تبان طريقتى غربية شوية أو مودرن، وده يتنافى مع شخصية المسلسل، مشيرة إلى أنها لم تكن تتخيل أن ترى نفسها فى هذا الدور والفضل فى ذلك يعود للمخرج والمؤلف وماعرفش إزاى اختارونى فيه؟ وأنا لو مكانهم مكنتش اخترت نفسى فيه، بالإضافة إلى خوفى من العمل مع فنانين كبار".