شكرا لقرائتكم خبر عن أغنية "مشاعر" لشيرين عبد الوهاب تتخطى 200 مليون مشاهدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تخطت أغنية مشاعر للنجمة شيرين عبد الوهاب أكثر من 200 مليون مشاهدة عبر موقع "يوتيوب"، منذ صدورها عام 2013، وهى من تأليف الشاعر أحمد مرزوق وألحان محمد رحيم وتوزيع أحمد أبراهيم.

وكتب الملحن محمد رحيم عبر حسابه بموقع "إنستجرام" "الحمد لله بشكر ربنا على النجاح الكبير ده أغنية مشاعر تخطت 200 مليون مشاهدة.. الحقيقة خطوة جميلة جدا أسعدتنى وألف مبروك لحبيبتى شيرين ولكل فريق العمل وكل حد شارك فى الأغنية دى.. ويارب دايما كل الناس ناجحين ومبسوطين".



محمد رحيم

وتابع "الحمد لله أول مطربة مصرية وعربية تكسر الرقم ده.. وكمان أول تتر مسلسل مصرى وعربى فى تاريخ الدراما يكسر رقم 200 مليون مشاهدة".

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مشاعر

من ناحية أخرى أعربت الفنانة شيرين عبد الوهاب عن استعدادها للتعاون مع الملحن محمود الخيامي خلال الفترة المقبلة، وذلك بعدما أكد الأخير تضامنه ودعمه لها.

وقال الملحن محمود الخيامي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "كنت بتفرج علي برنامج تخاريف للصديقة وفاء الكيلاني وكانت مستضيفة الغالية شيرين عبد الوهاب.. كانت بتسألها وفاء مين من الملحنين تاخديه معاكي في الميكروباص وقالت مش حاسة إن فيه ملحن واخد شيرين هدف وبيشتغل ومركز عشانها!.. أنا مش معاكي يا شيري.. انتي بس تشاوري وأول الناس الخيامي".

وأضاف: "شيرين أخت وصديقة من عمر وأنا زي ما قولت وبقول إني جاهز ومستني التعاون ده وإن شاء الله حيكون فيه نجاح كبير بدون شك.. وكفاية دعمكم بعد رب العالمين.. إن شاء الله نتجمع قريب وننتج اللي يسعدكم ويفرحكم".

فيما ردت عليه الفنانة شيرين عبد الوهاب قائلة :"خيامي ربنا يخليك إنت فعلاً أخ.. يمكن لسه ما حصلش نصيب نشتغل مع بعض، بس إن شاء الله نعمل حاجة مع بعض قريب".