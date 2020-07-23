شكرا لقرائتكم خبر عن غناء ورقص بين لاعبى ليفربول احتفالا بلقب الدورى و"صلاح" مشغول بالتصوير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل فريق ليفربول الإنجليزي الاحتفاء بتحقيق الحلم بالفوز ببطولة الدوري الإنجليزي، حيث نشر الحساب لرسمي للفريق على موقع انستجرام فيديو للاعبى الفريق بالكامل أثناء غناءهم بصورة هستيرية تعكس فرحتهم بعد مراسم تتويج غاب 30 عام، ومع نشر الفيديو ظهر نجوم الفريق باستثناء محمد صلاح الذى ظهر في النهاية وبدا عليه الانشغال بتصوير تلك اللحظات من خلال تصويرها عبر هاتفه مثلما بدا في الفيديو الذى كان يتحرك فيه في الخلف.

وكان فريق ليفربول قد رفع كأس الدوري الإنجليزي أمس، الأربعاء، بعد الفوز على تشيلسي بنتيجة 5-3 فى المباراة التى جمعت الفريقين على ملعب "أنفيلد" ضمن منافسات الجولة الـ 37 من مسابقة البريميرليج.

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لاعبى ليفربول اثناء الاحتفال لاعبى ليفربول اثناء الاحتفال

وكشف فيديو تم تداوله على موقع "تويتر" عن تجمع عمال النظافة صباح اليوم، الخميس، بشكل كثيف فى محيط ملعب أنفيلد لإزالة ما خلفته جماهير ليفربول بعد الإحتفال بلقب الدوري الإنجليزي أمس.



محمد صلاح يرفع هاتفه فى الخلفية

وأكد النجم المصرى محمد صلاح، نجم ليفربول، أن التتويج بلقب الدوري الإنجليزي، هو يوم تاريخى بالنسبة لنا، وذلك بعد رفع فريق الريدز، لقب البريميرليج، مساء أمس، الأربعاء، بعد فوزه على فريق تشيلسي، بنتيجة 5 – 3.

وقال محمد صلاح، عقب نهاية اللقاء، "التتويج بلقب الدوري الإنجليزي، يوم تاريخى بالنسبة لنا، وسعيد بالتتويج بالبريميرليج، كأس العالم للأندية ودورى أبطال أوروبا".