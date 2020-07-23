شكرا لقرائتكم خبر عن مى كساب: لكى الله يا مصر رغم أنف الحاقدين.. محفوظة ليوم الدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الفنانة مى كساب عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، صباح اليوم "الأسوأ فى عمرى كله 2011 و2013 و2020 مش ممكن الأحداث.. لكى الله يا مصر رغم أنف الحاقدين محفوظة ليوم الدين.. كلنا الجيش المصرى.. تحيا مصر". وفى وقت سابق، شوقت الفنانة مى كساب جمهورها ومتابعيها إلى أغنية "توت توت" عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام". وكانت استعدت الفنانة مي كساب إلى طرح أغنية "توت توت" بعد أيام من انفصال التعاون بين زوجها أوكا وأورتيجا بدون مقدمات مؤخرا، فيما قالت المطربة مي كساب، إن التعاون مع زوجها مطرب المهرجانات أوكا فى توزيع ألبومها الغنائى الجديد، أمر كانت تسعى إليه، للوصول إلى شريحة جديدة وكبيرة من الجمهور لم أصل إليها من قبل.

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