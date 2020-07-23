فن ومشاهير

رغم رحيلها.. الأميرة ديانا تعتلي عرش الجمال والجاذبية على مر العصور.. صور

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/8
  • 2/8
  • 3/8
  • 4/8
  • 5/8
  • 6/8
  • 7/8
  • 8/8

Advertisements

رنا صلاح الدين - أجرى الدكتور جوليان دي سيلفا، أحد أبرز أطباء وخبراء الجراحات التجميلية في بريطانيا، تحليل النسبة الذهبية لعدد كبير من نساء العائلات الملكية في العالم.

384fc3dcd6.jpgالأميرة ديانا

وبحسب "سبوتنيك" الروسية نقلا عن موقع "يو"، وجد الطبيب أن الأميرة الراحلة ديانا هي الأكثر جمالا وجاذبية على مر العصور، بعد أن حصلت على أعلى الدرجات في مقياس الجمال ضمن النسبة الذهبية للجمال المثالي.

9c8f7139f4.jpgالأميرة ديانا

ملكة الأردن رانيا العبد الله، جاءت في المركز الثاني عبر العصور والأول فيما يخص أفراد الأسر الملكية على قيد الحياة، فيما احتلت أميرة موناكو الراحلة غريس كيلي المركز الثالث، وجاءت ميجان ماركل في المركز الرابع، وكيت ميدلتون في المركز الخامس.

96fbad6851.jpgالأميرة ديانا

مقياس الجمال ضمن النسبة الذهبية للجمال المثالي ابتكر لأول مرة في اليونان القديمة لتحديد الجمال المادي من خلال مقارنة القياسات والنسب والتناظر في ملامح الوجه، ويكون الإنسان الأكثر جمالا هو الشخص الذي تتساوى فيه نسب مقاييس الجمال في الوجه.

Advertisements

037cfee7a6.jpgالأميرة ديانا

الطبيب قال إن الملكة الأردنية رانيا هي أجمل ملكة حية، وأكثر امرأة جذابة بشكل مذهل وثاني أجمل نساء العائلات الملكية عبر العصور بعد الأميرة الراحلة ديانا.

b59b4a26e9.jpgالملكة رانيا العبد الله

دي سيلفا أضاف أن الملكة رانيا حصلت على أعلى الدرجات على الإطلاق، كما هو واضح في خريطة مقاييس جمال وجهها التكنولوجية المميزة المذهلة، خاصة بمنطقة الذقن الكلاسيكي والشفتين والأنف والجبين.

dbc9e1f00a.jpgكيت ميدلتون

df6fc27ea1.jpgكيت ميدلتون

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رغم رحيلها.. الأميرة ديانا تعتلي عرش الجمال والجاذبية على مر العصور.. صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جلولي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا