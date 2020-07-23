رغم رحيلها.. الأميرة ديانا تعتلي عرش الجمال والجاذبية على مر العصور.. صور

رنا صلاح الدين - أجرى الدكتور جوليان دي سيلفا، أحد أبرز أطباء وخبراء الجراحات التجميلية في بريطانيا، تحليل النسبة الذهبية لعدد كبير من نساء العائلات الملكية في العالم.

الأميرة ديانا

وبحسب "سبوتنيك" الروسية نقلا عن موقع "يو"، وجد الطبيب أن الأميرة الراحلة ديانا هي الأكثر جمالا وجاذبية على مر العصور، بعد أن حصلت على أعلى الدرجات في مقياس الجمال ضمن النسبة الذهبية للجمال المثالي.

الأميرة ديانا

ملكة الأردن رانيا العبد الله، جاءت في المركز الثاني عبر العصور والأول فيما يخص أفراد الأسر الملكية على قيد الحياة، فيما احتلت أميرة موناكو الراحلة غريس كيلي المركز الثالث، وجاءت ميجان ماركل في المركز الرابع، وكيت ميدلتون في المركز الخامس.

الأميرة ديانا

مقياس الجمال ضمن النسبة الذهبية للجمال المثالي ابتكر لأول مرة في اليونان القديمة لتحديد الجمال المادي من خلال مقارنة القياسات والنسب والتناظر في ملامح الوجه، ويكون الإنسان الأكثر جمالا هو الشخص الذي تتساوى فيه نسب مقاييس الجمال في الوجه.

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الأميرة ديانا

الطبيب قال إن الملكة الأردنية رانيا هي أجمل ملكة حية، وأكثر امرأة جذابة بشكل مذهل وثاني أجمل نساء العائلات الملكية عبر العصور بعد الأميرة الراحلة ديانا.

الملكة رانيا العبد الله

دي سيلفا أضاف أن الملكة رانيا حصلت على أعلى الدرجات على الإطلاق، كما هو واضح في خريطة مقاييس جمال وجهها التكنولوجية المميزة المذهلة، خاصة بمنطقة الذقن الكلاسيكي والشفتين والأنف والجبين.

كيت ميدلتون

كيت ميدلتون