زوجة بيتر كراوتش تمنعه من التقاط صورة مع باميلا أندرسون

رنا صلاح الدين - كشف النجم الإنجليزي بيتر كراوتش المهاجم السابق لفريق ليفربول ومنتخب إنجلترا لكرة القدم، أن زوجته عارضة الأزياء، أبيغايل ماري كراوتش، منعته من التقاط صور مع الممثلة الأمريكية الشهيرة باميلا أندرسون.

باميلا أندرسون

صحيفة ""Daily Star، نقلت عن كراوتش قوله: "ذات مرة قابلت باميلا أندرسون في سهرة خلال حفل عشاء لها، وقفت إلى جانبي مباشرة، فقلت لأبي (أبيغايل ماري كراوتش المعروفة بـ أبي كلانسي) أنت تتفهمين أنه يجب عليّ التقاط صورة مع باميلا أندرسون ولكنها ردت: "لا، لا يجب عليك".

بيتر كراوتش

اللاعب أضاف: "أجبتها، قائلا: أنت تعلمين، بأن ذلك يذهل الشباب.. يجب عليّ أن أرسل لهم صورة لي مع باميلا أندرسون، لكن أبي ردت من جديد، قائلة: لا، لا يجب عليك، وهذه القصة كلها".

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بيتر كراوتش

يذكر أن بيتر كراوتش دافع عن ألوان ليفربول "الريدز" في الفترة ما بين عامي "2005 و2008"، ووصل معه في عام 2007، إلى المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا، التي خسر فيها أمام ميلان الإيطالي "الروسونيري" بهدف مقابل هدفين.

بيتر كراوتش

بيتر كراوتش