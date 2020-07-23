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زوجة بيتر كراوتش تمنعه من التقاط صورة مع باميلا أندرسون

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رنا صلاح الدين - كشف النجم الإنجليزي بيتر كراوتش المهاجم السابق لفريق ومنتخب إنجلترا لكرة القدم، أن زوجته عارضة الأزياء، أبيغايل ماري كراوتش، منعته من التقاط صور مع الممثلة الأمريكية الشهيرة باميلا أندرسون.

4d6403403a.jpgباميلا أندرسون

صحيفة ""Daily Star، نقلت عن كراوتش قوله: "ذات مرة قابلت باميلا أندرسون في سهرة خلال حفل عشاء لها، وقفت إلى جانبي مباشرة، فقلت لأبي (أبيغايل ماري كراوتش المعروفة بـ أبي كلانسي) أنت تتفهمين أنه يجب عليّ التقاط صورة مع باميلا أندرسون ولكنها ردت: "لا، لا يجب عليك".

925522e55f.jpgبيتر كراوتش

اللاعب أضاف: "أجبتها، قائلا: أنت تعلمين، بأن ذلك يذهل الشباب.. يجب عليّ أن أرسل لهم صورة لي مع باميلا أندرسون، لكن أبي ردت من جديد، قائلة: لا، لا يجب عليك، وهذه القصة كلها".

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d2035be92d.jpgبيتر كراوتش

يذكر أن بيتر كراوتش دافع عن ألوان ليفربول "الريدز" في الفترة ما بين عامي "2005 و2008"، ووصل معه في عام 2007، إلى المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا، التي خسر فيها أمام ميلان الإيطالي "الروسونيري" بهدف مقابل هدفين.

754c8b93f4.jpgبيتر كراوتش

e0a2815354.jpgبيتر كراوتش

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