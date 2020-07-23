نجل محمد الفايد يتهم شقيقته بالاستعانة بحراسها للاعتداء عليه.. صور

رنا صلاح الدين - أفادت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن خلافات قد نشبت بين أبناء الملياردير المصري محمد الفايد، وصلت إلى القضاء بعدما اتهم نجله شقيقته بالاستعانة بحراسها لضربه.

محمد الفايد

ووفقا لـ"روسيا اليوم" نقلا عن الصحيفة فإن أبناء مالك سلسلة مطاعم "هارودز" الشهيرة كاميلا وشقيقها الأصغر عمر فايد، نشب بينهما خلاف بعدما كان عمر ضحية هجوم عنيف "دبرته كاميلا مع زوجها محمد اسبير".

عمر كان قد لجأ إلى القضاء، وطالب بحقه في التعويض وقدره 100 ألف جنيه إسترليني، وقال إنه ذهب لمقابلة والده في 18 مايو وكان في صالة الألعاب الرياضية بالمنزل عندما وقع هجوم شقيقته وزوجها عليه.

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محمد الفايد

كاميلا صاحبة الـ 35 عاما كذبت رواية شقيقها وتساءلت قائلة: "كيف يزعم أن اثنين من الحراس الشخصيين كانا يتصرفان تحت سيطرتنا معا بأنهما هاجماه بتوجيه مني".

محامو عمر صاحب الـ 32 عاما أكدوا أنه اتضح وجود اتفاق بين شقيقته وزوجها والحراس لمهاجمته، ويزعم الفريق القانوني لعمر أن كاميلا لم تمنع الحراس الشخصيين من مهاجمته.

محمد الفايد