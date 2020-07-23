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شكرا لقرائتكم خبر عن صدور كتاب جديد للكاتب اليمني سالم بجود باراس والان مع التفاصيل
الخميس 23 يوليه 2020
صدر الكتاب السادس للكاتب والباحث اليمني سالم محمد بجود باراس باسم" صوت من الهضبة..مقالات وقصص قصيرة ورحلات " ... حيث قام الكاتب بجمع معظم مقالاته الهامة وأبحاثه المتناثرة منذ أربع سنوات في الصحف الورقية والمجلات ليكون مرجع هام لكل باحث ومهتم بالشأن الحضرمي .
معظم مقالات الكاتب وأبحاثه تركزت حول مرتفعات هضبة حضرموت الجنوبية ..عن العادات والتقاليد، والطب الشعبي ،وحصون الهضبة ،والشعر الشعبي ،وأعشاب مرتفعات الهضبة بالصور ..حاول جاهداً بذل كل جهده ووقته لخدمة حضرموت وأهلها والتاريخ والأجيال القادمة ..وتدوين ما خشي عليه من الضياع والاندثار ..وله كتاب تحت الطبع ،يُعد السابع ضمن مؤلفاته الهامة موسوم ب" الأعشاب والنباتات بمرتفعات الهضبة الجنوبية بالصور" ، سيصدر عن دار الوفاق قريباً إن شاء الله .
وهناك باب في طيات هذا الكتاب عن الرحلات الاستكشافية التي قام بها ودونها ..فالكتاب هام بكل ماتعنيه الكلمة .. الكتاب من تقديم ومراجعة الدكتور البارع أحمد هادي باحارثة .
علماً صدر للكاتب عدة كتب وهي : كتاب السراج الوهاج في معرفة العلاج طبع عام 2018م .
كتاب المقدم بانهيم المرشدي طبع عام 2016م
كتاب " رواية" طبعت عام 2018م
كتاب " من أعلام حضرموت سالم أحمد باصريح ..رحلة كفاح ونجاح " طبع عام 2020م مراجعة وتقديم الدكتور أحمد باحارثة .
كتاب " زبدة الخلاصة في عادات وتقاليد حضرموت" طبع عام 2020م عن دار الوفاق .
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