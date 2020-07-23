سيلينا غوميز: حان وقت القرارات الحاسمة

متابعة بتجــــــــــرد: قالت المغنية والممثلة الأمريكية سيلينا غوميز إن وقت القرارات المصيرية الحاسمة في حياتها قد حان، ولم يعد هناك وقت تضيعه في أشياء لا قيمة لها بعد الآن.

وأشارت غوميز بمناسبة عيد ميلادها الـ28 الذي يحل في 22 يوليو إلى أنها تعتبر الفترة الماضية من عمرها بمثابة اكتساب خبرات في الحياة، علمتها الكثير، وهي الآن تحاول أن تستثمر تجاربها في تحديد خياراتها في الحب والعمل والحياة، وتكوين أسرة وإشباع رغبتها في الأمومة.

وأوضحت أنها حاولت أن تفهم الرجال وتنفتح عليهم، ولكنها لم تكن محظوظة معهم، ومع ذلك تعتقد أن الرجل المناسب في حياتها الذي تكون معه أسرة سيأتي حتماً ويعوضها عن كل إخفاقات الحب.

وكانت غوميز قد ارتبطت بقصص حب مع عدد من المطربين بدأت بنيك جوناس في عام 2008، عندما شاركته أغنية «احتراق»، ولكنها لم تكمل المشوار معه.

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وبدأت بعد ذلك قصة حبها الأشهر مع المطرب الكندي جاستن بيبر التي تعرضت للكثير من المصاعب والتقلبات، وبدأت في عام 2010، ثم انفصلا بعدها بعامين ليعودا ثانية بعد أسابيع قليلة، قبل أن ينفصلا مرة أخرى في يناير 2013.

وظلت العلاقة بينهما بين مد وجزر حتى انفصلا بصورة نهائية في مارس 2018، وعزت المطربة الأمريكية الفشل في الحب إلى انشغالهما وقلة خبرتهما في الحياة، منوهة بأنها بذلت قصارى جهدها لكي تحافظ على تلك العلاقة.

وارتبطت في عام 2017 مع المطرب «ذاويكإند»، ولكنها لم تستمر معه سوى أشهر قليلة، رغم أنه ذكرها في أكثر من أغنية من ألبومه.