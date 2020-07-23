جينيفر أنيستون تكشف حقيقة علاقتها بـ براد بيت

متابعة بتجــــــــــرد: أكدت النجمة الأمريكية جينيفر أنيستون أن علاقتها وطليقها براد بيت لا تتعدى الصداقة، منوهة بأنه أصبح أكثر سعادة الآن، بعد أن تخلص من الضغوط والتعاسة التي كان يعيش فيها بحسب قولها، وأصبح يركز في عمله.

وقالت إن علاقتها مع بيت ممتدة ولم تنقطع ولكنها لا تخرج عن حدود الصداقة المخلصة، رغم كل ما يشاع حول عودة الحب بينهما، منوهة بأنهما يساعدان بعضهما ويقدم كل منهما النصيحة للآخر.

ورغم ذلك نفت أنيستون وجود أية ضغينة أو عداوة بينها وبين أنجلينا جولي بسبب براد بيت، قائلة إنها مجرد أوهام لدى بعض محبي الإثارة في الإعلام وسوشيال ميديا.

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بالمقابل، فإن صديقة مقربة من نجمة «أصدقاء» ألمحت إلى أنها شجعت براد بيت على اتخاذ القرار الصعب بالانفصال بعد أن صارحها بمتاعبه معها، وأضافت أنها كانت تسرب أنباء أنجلينا لصديقاتها لكي ينشرنها بطريقة غير مباشرة بعيداً عنها.

وأشارت إلى أن أنيستون حاولت أن ترد ضربة طلاقها من براد بيت وزواجه من أنجلينا، بتشجيعه على الطلاق منها، على طريقة العين بالعين والبادي أظلم، رغم نفي أنيستون المتكرر لدورها في طلاق النجمين.

وكان معجبون لأنيستون قد اتهموا براد بيت بخيانتها مع أنجلينا جولي أثناء زواجهما، ما أدى لطلاقهما، وزواجه بعدها بأسابيع قليلة من غريمتها، رغم أنها أعلنت في حديث لها مع مجلة فانتي فير أنها كانت تصدقه عندما ينفي أنباء خيانته لها مع أنجلينا.