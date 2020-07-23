شقيقة بريتني سبيرز تدافع عنها وهذا ما كشفته

متابعة بتجــــــــــرد: دافعت الممثلة والمطربة الأمريكية جيمي لين سبيرز عن شقيقتها بريتني سبيرز، مؤكدة أنها قوية وعنيدة وتركز على النجاح في عملها، ولا تستحق تلك التعليقات السخيفة على تويتر وإنستغرام حول حالتها النفسية.

وقالت جيمي لين إنه يجب التعامل باحترام وخصوصية مع شقيقتها بريتني التي «تتمتع بكامل قواها العقلية، وتحظى برعاية كل أفراد الأسرة».

وكانت المطربة الأمريكية بريتني سبيرز (38 سنة) قد تعرضت لحملة من السخرية والتشكيك في حالتها النفسية بعد أن سادت حملة حول المرض النفسي أثارتها حالة المطرب كاني ويست الذي انهار أثناء حديثه مع معجبيه حول ترشحه للانتخابات الرئاسية الأمريكية أخيراً.

وغردت لين على حسابها في تويتر «عندما نتعامل مع المرض النفسي لشخص ما، ينبغي أن يكون ذلك باحترام وتقدير لخصوصياته، وشخصه. الأسرة تحاول أن تحمي ابنتها الحبيبة بإخلاص، رغم ما يبدو أمام الرأي العام، وينبغي أن نقف جميعاً معها، أحبها وأصلي من أجلها».

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وانتقدت المطربة الأمريكية الساخرين من شقيقتها قائلة «ليس لكم الحق في أن تفترضوا أي شيء حول شقيقتي، ولا أستطيع أنا أيضاً أن أتكلم عن حالتها الصحية، وأمورها الشخصية».

وأضافت ممثلة Sweet Magnolias «بريتني قوية وعنيدة وامرأة لا يوقفها شيء، وهذا الأمر واضح للجميع».

وجاءت تعليقات جيمي لين قبيل يوم من جلسة المحكمة للنظر في دعوى امتداد وصاية الأب على شقيقتها بريتني، وخاصة في النواحي المالية، وطلب أمها امتداد الوصاية إليها.