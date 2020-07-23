إلغاء حفل جوائز نوبل للعام 2020 بسبب كورونا

متابعة بتجـــــــــــرد: قرّرت مؤسسة نوبل إلغاء حفل جوائز نوبل السنوي للعام 2020، بسبب فيروس كورونا الذي يجتاح العالم.

وبسبب المخاوف من الوباء، تم إلغاء الحفل الذي كان مقرّراً إقامته في السويد بشهر كانون الأول، في سابقة هي الأولى منذ العام 1956.

وقال لارس هايكنستين مدير مؤسسة نوبل في بيان: “أسبوع نوبل لن يكون كما هو عادة بسبب الوباء الحالي، هذا عام خاص جدا، يحتاج فيه الجميع لتقديم تضحيات والتكيف مع الظروف الجديدة”.