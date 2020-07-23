العائلة الملكية في بريطانيا تطفئ شمعة الأمير جورج السابعة

متابعة بتجــــــــــرد: ظهر الأمير جورج، الثالث في ترتيب عرش بريطانيا بعد جده الأمير تشارلز ووالده الأمير وليام، في صورتين جديدتين بمناسبة عيد ميلاده السابع. والتقطت والدته دوقة كامبريدج كيت ميدلتون الصورتين في وقت سابق هذا الشهر ونشرهما قصر كينزنغتون في ساعة متأخرة يوم الثلاثاء، ليلة عيد ميلاد الأمير الصغير. وقال قصر كينزنغتون في بيان: “يسر دوق ودوقة كمبردج أن ينشرا صورتين جديدتين للأمير جورج قبل عيد ميلاده السابع”. والجدير ذكره أن جورج هو أكبر أبناء وليام وكيت الثلاثة، فشقيقته شارلوت عمرها خمسة أعوام وشقيقه لويس عمره عامان.

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