غادة عادل تثير التساؤلات بسبب شكلها.. هل ازداد وزنها؟

متابعة بتجــــــــــرد: نشر المنتج المصري أحمد السبكي، على حسابه على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام”، صوراً جمعته وعدد من نجوم سلسلة أفلامه “قمر 14” ومنهم أبطال الحكاية الأولى غادة عادل و خالد أنور وعارفة عبد الرسول فضلاً عن المخرج هادي الباجور.

ولفتت غادة الأنظار بشكلها حيث رأى الكثير من المتابعون أن وزنها ازداد بشكل ملحوظ. وهو ما ركزت عليه الكثير من التعليقات حيث تساءل الجميع عن السبب. ورأى بعضهم أن السبب هو التزامها الحجر المنزلي الذي أدى إلى زيادة وزن ملايين الأشخاص حول العالم.

وفي المقابل أشار آخرون إلى أنها ترتدي فستاناً ضيقاً وتبدو من خلاله وكأنها اكتسبت الوزن. وانتقد غيرهم عدم التزام النجوم والقيمين على العمل بقاعدة التباعد الاجتماعي التي يفرضها انتشار فيروس كورونا المستجد.

ويذكر أن غادة تشارك أيضاً في فيلم “هيكل نظمي” إلى جانب النجم رامز جلال وتؤدي فيه شخصية طبيبة فيما يجسد جلال شخصية صحافي يواجه الكثير من المشاكل. ويشاركهما البطولة كل من الفنانين خالد الصاوى وبيومي فؤاد وحمدي المرغني وانتصار.