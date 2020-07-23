حقيقة تراجع نقابة الموسيقيين عن إيقاف عمر كمال

متابعة بتجـــــــــرد: أفادت بعض المصادر أن مجلس نقابة الموسيقيين لم يناقش في اجتماعه الأخير أي أمر يتعلق بمطرب المهرجانات عمر كمال الموقوف من قبل النقابة عن الغناء، أو أي موضوع يخص حالة بعينها، وأنه لا صحة لما تم نشره حول ذلك الأمر.

وأضافت المصادر أن اجتماع المجلس الأخير اقتصر على مناقشة أمور عامة خاصة بالجمعية العمومية وما تلاقيه من أزمة اقتصادية بسبب توقف الموارد وتعطل 38 ألف عضو عامل ومنتسب عن العمل منذ عدة أشهر بعد انتشار فيروس كورونا والتزاما بقرار رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة العليا لمكافحة كورونا، وأن هذا التوقف قد أثر كثيراً على قدرة النقابة في مواجهة تلك الأزمة لولا نجاحها خلال السنوات الماضية في زيادة ودائعها وعوائدها الاقتصادية لمواجهة مشروع العلاج وصندوق المعاشات وبنود أخرى تستنزف عدة ملايين شهريا.

وكانت أخبار قد انتشرت أمس (الثلاثاء) تؤكد اتخاذ مجلس نقابة الموسيقيين قراراً بشأن موقف عمر كمال وهم ما نفاه المركز الإعلامي للنقابة تماماً.