بعد بكائه كيم كرداشيان تكشف معاناة زوجها من مرض نفسي

متابعة بتجـــــــــــرد: أحدث الفنان كانيي ويست ضجة كبيرة مؤخراً بسبب إعلان ترشحه لانتخابات الرئاسة الأميركية. كما أثار الجدل بظهوره في مقطع سجل له أثناء لقاء مع الناخبين حيث كشف أنه وزوجته نجمة المواقع كيم كرداشيان كانا يعتزمان إجهاض ابنتهما الأولى نورث قبل أن يشرع بالبكاء أمام الجميع.

ويبدو أن هذا لا يحظى بإعجاب النجمة التي خرجت عن صمتها مؤخراً من خلال تعليق نشرته عبر خاصية “ستوريز” على حسابها الخاص على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام”. وكشفت من خلاله أن زوجها يعاني من مرض اضطراب ثنائي القطب النفسي.

وكتبت: “كما يعرف الكثيرون منكم يعاني كانيي من اضطراب ثنائي القطب. وكل من يواجه هذه المشكلة أو يعيش إلى جانب شخص آخر يعاني منها يعرف تماماً كم هي معقدة ومؤلمة ومن الصعب فهمها”.

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وتابعت: “لم أتحدث يوماً عن هذا على العلن لأنني أرغب بشدة في حماية أولادنا وحق كانيي في عيش حياته الخاصة على المستوى الصحي. لكنني اليوم أرى أنه بات علي فعل ذلك بسبب انتشار الأفكار الخاطئة عن الأمراض النفسية”.

وأضافت: “كل من يعرف ما تعنيه الأمراض الذهينة والتصرفات التي يمكن أن تنتج عنها يعلم أن العائلة تقف في هذه الحالة غير قادرة على التصرف إلا في حال كان المريض غير راشد. وتبرز الصعوبة في ظل عدم تفهم بعض الأشخاص للحالة”.

وكشفت أن زوجها عاش تجربة صعبة بعدما فقط والدته مثنية على تميزه وذكائه وقدرته على تحقيق الانجازات. كما وجهت إلى وسائل الإعلام والناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي رسالة جاء فيها: “أطلب بلطف من وسائل الإعلام ومن متابعي المواقع التعاطف معنا لكي نتمكن من تجاوز هذه المشكلة. شكراً لكل أولئك الذين عبروا عن قلقهم وتفهمهم الأمر. بكل الحب والامتنان، كيم كرداشيان ويست”.