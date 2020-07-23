مطرب شعبي يتهم محمد رمضان بسرقته وينشر الدليل

متابعة بتجــــــــــرد: في مفاجأة وأزمة جديدة تواجه الفنان محمد رمضان، تقدّم فنان شعبي يدعى عبد الفتاح سلهوب، ببلاغ بقسم الدقي يتهم فيه رمضان بسرقة مقطع من أغنية طرحها في شهر آذار (مارس) الماضي بعنوان “كورونا”، على “يوتيوب”.
وحرر المطرب الشعبي محضراً حمل البلاغ رقم 3290 إداري الدقي لسنة 2020 يتهم فيه الفنان محمد رمضان بسرقة لحن أغنيته “كورونا” بالإضافة إلى مقطع من الأغنية ليضيفه إلى أغنيته التي طرحها مؤخراً بعنوان “كورونا فيروس” وحقق بها نسبة عالية من المشاهدات على “يوتيوب”.
وقال المطرب الشعبي صاحب الدعوى، في بلاغه، إن الفنان محمد رمضان سرق مجهوده وتعبه وكفاحه، وقام بسرقة مقطع من أغنية كورونا، قائلًا: “عايز حقي”، مشيرًا إلى أنه تم تحرير المحضر اللازم وأخطرت النيابة للتحقيق.
وكان محمد رمضان قد طرح أغنية “كورونا فيروس” منذ أيام.
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