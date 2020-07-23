بهذه الصورة أعلن المخرج علاء الأنصاري زواجه

أعلن المخرج علاء الأنصاري دخوله القفص الذهبي بصورة عبر حسابه على انستغرام.

وتشارك “الأنصاري” فرحته مع المتابعين والاصدقاء من خلال نشر صورة له برفقة زوجته دون الكشف عن وجهها وكتب: يقولون: “العمر لحظة” وانا اقول: “العمر بدأ من هذه اللحظة”.

وتلقى “الأنصاري” العديد من رسائل التهنئة بزواجه، حيث تمنى له الأصدقاء والجمهور والمحبين حياة سعيدة.

نذكر ان علاء الأنصاري هو مخرج عراقي وقّع العديد من الكليبات لأهم نجوم الوطن العربي نذكر منهم: محمد عبده، عاصي الحلاني، شذى حسون، ديانا حداد، فايز السعيد، سيمور جلال وغيرهم.