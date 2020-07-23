كيم كردشيان تناشد الجمهور التعاطف مع زوجها بعد تصريحاته المثيرة للجدل

أطلقت نجمة تلفزيون الواقع كيم كردشيان نداءً الى الجمهور بإحاطة زوجها مغني الراب كانييه ويست بمشاعر التعاطف والإشفاق وذلك بسبب معاناته مع مرض ثنائي القطب، ما دفعه لإصدار سلسلة من التغريدات المشوشة في موضوعات من السياسة إلى الزواج.

اتخذت “كردشيان” من حسابها الخاص على موقع انستغرام منبرًا لتعلق لأول مرة على تصريحات زوجها المثيرة للجدل.

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وكتبت كيم، المتزوجة من كانييه في عام 2014 ولديهما أربعة أولاد، أنه وكما يعلم الكثيرون منكم فإن كانييه مصاب باضطراب ثنائي القطب، والمقربون منه يعرفون قلبه ويتفهمون أن كلماته لا تتماشى أحيانا مع نواياه. ووصفته بأنه ”شخص رائع لكنه معقد”.

في الختام، ناشدت كيم الإعلام والجمهور أن يغمرون العائلة بمشاعر العطف والشفقة اللازمة كي يستطيعوا اجتياز هذا الأمر. بحسب رويترز.

نذكر أن كانييه ويست سبق وأعلن في عام 2018 أنه مُصاب باضطراب ثنائي القطب. ودخل المستشفى عام 2016 لتلقي العلاج النفسي.