خاص- “رجعتيني لبدايتي” يتوج قصة حب عاصي وكوليت الحلاني بصورة راقية ومشاعر صادقة

أطلق فارس الغناء العربي عاصي الحلاني أغنيته الجديدة “رجعتيني لبدايتي” على طريقة الفيديو كليب من انتاج شركة روتانا.

الكليب وقعه المخرج محمد المنجد الذي ظهر في بداية الكليب وهو برفقة “الحلاني” في السيارة وكان الأخير يتحدث عن جمال الأغنية التي تدور قصتها حول شخص قضى عمره في حب شخص آخر.

ليتبين لاحقًا ان الأغنية أهداها عاصي الى زوجته كوليت بسبب مرور 25 عاماً على تتويج قصة حبهما بالزواج.

“رجعتيني لبدايتي” كلمات عبير ابو اسماعيل، الحان حسان عيسى، توزيع عمر صباغ وماسترينغ محمد المقهور. وتم تصويرها في مزرعة الحلاني في البقاع اللبناني برفقة زوجته كوليت الحلاني.

الكليب عبارة عن فيلم قصير من بداية قصة حب عاصي وكوليت حتى الآن حيث ظهر عاصي في البداية وهو يحضر مفاجأة لزوجته بهذه المناسبة السعيدة، ثم أطلا وهما يستعرضان الصور القديمة لمراحل حياتهما معًا منذ بدايتها.

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وكان لافتاً أن المخرج انهى الكليب بكلمة “اللانهاية” في إشارة الى استمرارية الحب بين عاصي وكوليت.

نذكر أن عاصي الحلاني تعرف على ملكة جمال لبنان السابقة كوليت بولس بعدما شاركته في كليب أغنيته “واني مارق مريت”، فنشأت علاقة حب بينهما تكللت بالزواج في عام 1995، ورُزقا بثلاث أولاد هم: ماريتا ودانا والوليد.

أما اليوم شاركت كوليت في كليب “رجعتيني لبدايتي” كزوجة لعاصي وأم أولاده.

الكليب حصد اعجاب المتابعين بعد ساعات على اطلاقه، ما دفع بعاصي الى شكر الجمهور وكتب: “تفاعلكم على اغنية “رجعتيني لبدايتي” وكلامكم ومحبتكم الكبيرة فرحتني من كل قلبي يارب كون دائماً على قدر دعمكم ومحبتكم الصادقة“.

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