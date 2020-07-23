شكرا لقرائتكم خبر عن ديمى لوفاتو تعلن خطبتها على الممثل ماكس اريش بصور رومانسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت المغنية العالمية ديمى لوفاتو عن خطبتها عبر حسابها الرسمى على موقع إنستجرام، على الممثل ماكس اريش، وذلك عبر نشر صورة تجمع الثنائى معاً، علقت عليها بكلمات رومانسية وجهتها إليه، وهو الأمر الذى دفع عدد من المواقع العالمية لنشر خبر خطبة المغنية الشابة أبرزها موقع ديلى ميل.



ديمي لوفاتو وخاتم الخطوبة

والتقطت عدسات مصورى البابارتزى عدة صور لديمى لوفاتو البالغة من العمر 27 عاما منذ أيام بصحبة صديقها ماكس "MAX EHRICH" خلال توجههما لتناول وجبة العشاء فى أجواء رومانسية وذلك فى ماليبو.

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ديمي لوفاتو

وظهرت لوفاتو مرتدية ملابس سهرة قصيرة باللون الأسود مع قناع متداخل الألوان وهو من أحدث التصميمات التي تسعي دائما النجمات للظهور بها، وكانت لوفاتو ممسكة بيد ماكس عند خروجهما من واحد من أشهر المطاعم هناك.

يذكر أن ديمي لوفاتو كشفت مؤخرا عن كيفية مساعدتها في إطلاقها لصندوق الصحة النفسية وسط جائحة فيروسات كورونا " COVID19 " الذي يهدد العالم خلال هذه الفترة ، فقد أشارت المغنية إلى أن هذه المبادرة تهدف إلى مساعدة المتضررين من القلق و اضطرابات الصحة العقلية، وذلك حسب موقع " جاست جيرد " ، حيث قالت ديمي لوفاتو: "من المهم جدا أن يكون لدى الناس هذه الخطوط التي يمكن العودة لها لأنك أحيانا قد تشعر بالوحدة حقا ولا تعرف إلى أين تتجه أو مع من تتحدث ، ففى ذلك الحين أنت تخشى من الأفكار المظلمة للغاية، وتحتاج إلى توجيه، لذلك هذا هو المكان الذي يوفر المساعدة للأشخاص الذين يعانون بالفعل ".