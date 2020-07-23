شكرا لقرائتكم خبر عن إليسا: 2020 سنة غير عادية لكن قررت فعل ما بوسعى وسأصدر ألبومى "صاحبة رأى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت الفنانة اللبنانية إليسا إصدار ألبومها الجديد "صاحبة رأى" فى الوقت الذى يواجه فيه لبنان تحديات عديدة، ويأتى إصدار الألبوم لمواصلة إثبات أن لبنان يتفوق فى إحلال السلام والسعادة للعالم، مشيرة إلى أن أغنية صاحبة رأى ستطرح الساعة الثامنة مساء بتوقيت بيروت على قناة روتانا.

وأوضحت إليسا عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" صباح اليوم "2020 ليست سنة عادية ... العالم يتغير، وبلدى لبنان يواجه أخطر أزمة له على جميع المستويات، لكن بالرغم من كل شىء، قررت أن أفعل ما بوسعى: الاستثمار فى الأمل.. وبغض النظر عن الوضع وكل التحديات، قررت أن أصدر ألبومى، لمواصلة إثبات أن لبنان يتفوق فى إحلال السلام والسعادة للعالم".



وفى وقت سابق، أعلنت النجمة اللبنانية إليسا الموعد النهائى لطرح ألبومها الجديد "صاحبة رأى" يوم السبت 1 أغسطس، أما الأغنية الرئيسية وتحمل اسما لألبوم فسوف تطرحها الخميس 23 يوليو، وعبر متابعيها عن سعادتهم الشديدة و انتظارهم للألبوم بفارغ الصبر.

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وكانت تحولت النجمة اللبنانية إليسا إلى حديث مواقع "السوشيال ميديا"، وذلك بعدما كشفت عن بوستر أحدث ألبوماتها "صاحبة رأى" حيث ظهرت إليسا على البوستر وهى نائمة على سرير، وغطاء أبيض يغطى جسدها.

وعلقت على الصورة: "أول مسيرتى كانت صعبة بسبب الانتقادات، بس تخطيت كل شي بقوة ولأنو أبويا علّمني ما خافش ودايماً أواجهقدري.. اليوم عم بحتفل بعشرين سنة نجاح الحمد لله وضميري مرتاح. ليش؟ لأنو بدل ما كون ضحية، قررت كون صاحبة رأى".

وما إن نشرت إليسا البوستر الخاص بألبومها الجديد "صاحبة رأى"، حتى تلقت المئات والآلاف من التعليقات المهنئة بالألبوم، والذين، والتىتؤكد انتظار جمهورها لأى عمل جديد، لا سيما أن إليسا واحدة من أهم نجمات الوطن العربى فى هذا التوقيت.

بوستر إليسا لم يكن الأول، حيث سبق ونشرت منذ أيام قليلة، بوستر وعلقت عليه "قريبا"، وأيضا أثار الجدل وقتها على "السوشيال ميديا"،وجعلت "ترند" لعدة ساعات، حيث ظهرت إليسا وهى تقف بظهرها أمام المرأة، وفى المرأة تظهر أيضا بظهر، ولا يظهر وجهها، حيث كانتإطلالتها مختلفة، وفستان مفتوح من الظهر، وشعر قصير، ولكنه حاز على اعجاب محبى وعشاق إليسا.