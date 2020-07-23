شكرا لقرائتكم خبر عن لوسى: النجاح فى السينما أزواق ونصيب و"ورقة جمعية" يوجه رسالة للتكاتف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنتظر الفنانة لوسى طرح فيلمها الجديد "ورقة جمعية" فى عيد الأضحى المقبل، وذلك بعد عرضه للمرة الأول ضمن فعاليات مهرجان الاسكندرية السينمائى لدول البحر المتوسط فى دورتة الـ 35 العام الماضى، حيث عرض فى مسابقة نور الشريف للأفلام الطويلة، حيث تعود لوسى بالفيلم إلى السينما بعد غياب 12 عاماً منذ مشاركتها فى فيلم "الوعد" عام 2008.

وأكدت لوسى لـ"الخليج 365" على أن فيلم "ورقة جمعية" لاقى قبول كبير لدى النقاد ومن شاهده فى مهرجان الإسكندرية السينمائى وصفه النقاد بأنه فيلم محترم وله هدف، مشيرة إلى أنه يوجه الفيلم بيوجه رسالة أننا لابد أن نكون متكاتفين ونساعد بعض ولا نعاير أحد بفقره أو بمرضه مثلما كانت الحياة فى الماضى بأن الكل يساعد بعضه ويقفون مع بعض فى الشدائد.

Advertisements



لوسى فى فيلم ورقة جمعية

وعن توقعها لنجاح الفيلم أوضحت لوسى أن مسألة النجاح فى السينما متوقفة على زوق الجمهور فالأفلام أزواق ونصيب، ولو الجمهور أحب الحكاية سيذهب إلى السينما ومشاهدة الفيلم، لافتة أن الأعمال الاجتماعية التى يكون دمها خفيف تعجب الناس، موضحة أن الفيلم طرح فى السعودية منذ 10 أيام ولاقى استقبال جيد من الجمهور وكذلك فى الإمارات بدرجة أقل.

فيلم "ورقة جمعية" من بطولة لوسي وميدو عادل وسهر الصايغ وسامي فهمي ومحمود فارس وإبراهيم السمان وأحمد صيام وسامي مغاوزي، ومن تأليف محمد جمال طه، وتدور أحداثه داخل إحدى الحارات الشعبية فى مصر ولكل بطل قصة تجمعه بمن حوله، وتجسد لوسى بطلة الفيلم خلال العمل دور "أم عبد الله" الودودة التى تحب الخير لكل من حولها، وتقدم المساعدات التى تعم عليها بالخير عندما تتعرض لمشكلة ما.