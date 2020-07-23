شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. النجم الراحل عمر الشريف يبدع فى الغناء باللغة الفرنسية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - على الرغم من شهرته العالمية وموهبته التى أوصلته لهوليوود، ووسامته التى جعلته واحدا من أوسم نجوم العالم، ظلت هناك مواهب لم يعلن عنها النجم العالمى الراحل عمر الشريف كثيرا، لكنه كان يحرص على إبرازها فى مناسبات معينة.
موهبة الغناء كانت من أكثر المواهب التى يحبها عمر الشريف، بالطبع لم يكن مطربا، لكنه كان يجيد الغناء ويغنى بإحساس.
وخلال حوار سابق مع الفنان العالمى عمر الشريف، قال الشريف إنه قام بغناء "تانجو" من قبل، وذلك خلال حفل أقامه واستضاف فيه بعض الفنانين العالميين، مثل المغنى الفرنسى صاحب الأصول السكندرية جورج موستاكى، والمغنى ساشا ديستيل.
لكن لم تكن هذه هى المرة الأولى التى يُغنى خلالها عمر الشريف بلغة أجنبية، حيث ينتشر له فيديو من مشهد تمثيلى مع المغنية ميراى ماتيو، أجاد خلاله الغناء باللغة الفرنسية.
عمر الشريف غنى مرتين باللغة الفرنسية التى كان يجيدها، إحداهما فى إحدى الاحتفالات الضخمة، والأخرى فى فيديو كليب لأغنية فرنسية لم يتم تداوله كثيرا، وقد برع عمر الشريف فى الغناء خاصة مع إتقانه لمخارج الحروف بالفرنسية.
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