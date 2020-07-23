شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. النجم الراحل عمر الشريف يبدع فى الغناء باللغة الفرنسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - على الرغم من شهرته العالمية وموهبته التى أوصلته لهوليوود، ووسامته التى جعلته واحدا من أوسم نجوم العالم، ظلت هناك مواهب ‏لم يعلن عنها النجم العالمى الراحل عمر الشريف كثيرا، لكنه كان يحرص على إبرازها فى مناسبات معينة.

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موهبة الغناء كانت من ‏أكثر المواهب التى يحبها عمر الشريف، بالطبع لم يكن مطربا، لكنه كان يجيد الغناء ويغنى ‏بإحساس‎.‎

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وخلال حوار سابق مع الفنان العالمى عمر الشريف، قال الشريف إنه قام بغناء "تانجو" من قبل، وذلك خلال حفل أقامه واستضاف فيه ‏بعض الفنانين العالميين، مثل المغنى الفرنسى صاحب الأصول السكندرية جورج موستاكى، والمغنى ساشا ديستيل‎.‎

لكن لم تكن هذه هى المرة الأولى التى يُغنى خلالها عمر الشريف بلغة أجنبية، حيث ينتشر له فيديو من مشهد تمثيلى مع المغنية ‏ميراى ماتيو، أجاد خلاله الغناء باللغة الفرنسية‎.‎

عمر الشريف غنى مرتين باللغة الفرنسية التى كان يجيدها، إحداهما فى إحدى الاحتفالات الضخمة، والأخرى فى فيديو كليب لأغنية ‏فرنسية لم يتم تداوله كثيرا، وقد برع عمر الشريف فى الغناء خاصة مع إتقانه لمخارج الحروف بالفرنسية‎.‎