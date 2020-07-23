"حبس شقيقة زينة وخسارته دعويين ومسرحية علاء الدين ومفاجأة الغناء".. حكايات أحمد عز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:

يحتفل الفنان أحمد عز، اليوم، بعيد ميلاده الـ49، إذ إنه من مواليد 23 يوليو 1971، حسب موقع السينما.



ونستعرض في هذه السطور أبرز الأحداث التي حدثت في حياة عز، خلال العام الأخير..



مسرحية علاء الدين

قدم الفنان أحمد عز مسرحية علاء الدين في الرياض في 25 ديسمبر الماضي، ثم على مسرح كايرو شو، في القاهرة، ويستعد أيضا لإعادة عرضها في عيد الأضحى المقبل.

مفاجأة علاقته بالغناء

فجر الفنان أحمد عز مفاجأة عن علاقته بالغناء، خلال المؤتمر الصحفي الذي أجرى لمسرحية "علاء الدين" بالرياض.

وقال عز، أثناء كلمته في المؤتمر الصحفي، : "اللي الناس ما تعرفهوش عني، إني في بداياتي كنت هاغني، ودرست في الأوبرا، وعملت حفلتين".



تأجيل عرض فيلم وتوقف مسلسل

عُرض لعز بعد أيام من احتفاله بعيد ميلاده العام الماضي فيلم الممر، في أغسطس 2019، وكان قد سبقه فيلم ولاد رزق 2، ورغم ذلك لم يكن عز محظوظا بسبب تأجيل مسلسله "هجمة مرتدة" للعرض في رمضان 2021، كما لم يعرض فيلم العارف.. عودة يونس، حتى الآن، بسبب فيروس كورونا، بعد أن كان مقررا عرضه في موسم عيد الفطر الماضي.



التعاون الأول مع كريم عبدالعزيز

ينشغل حاليا الفنان أحمد عز بالتجهيز لفيلم كيرة والجن مع الفنان كريم عبدالعزيز، الذي قد صور منه 10 أيام قبل شهر رمضان، ثم توقف، وعاد مؤخرا للبلاتوه.



زينة تفجر مفاجأة

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قالت زينة خلال حوارها مع الإعلامي عمرو أديب: "أنا وعز اتجوزنا سنتين ونص، وكان عايزني أعلن اعتزالي الفن، ولما رفض يطلّقني خلعته، وزواجنا كان معلنًا في محيط عملنا وزمايل كتير لنا كانوا بيزورونا في بيتنا"، معقبةً: "طلب مني أعمل تحليل DNA لإثبات نسب الطفلَين له، ونصحني أصدقائي بإني ما أعملوش، ولكني قررت أعمله".

إلزامه بدفع 42 ألف جنيه استرليني

قضت محكمة الأسرة بمدينة نصر، في مايو الماضي، بإلزام الفنان أحمد عز بدفع 41 ألفا و700 جنيه استرليني مصروفات دراسية لتوأمه من الفنانة زينة.

وقال المحامي معتز الدكر، محامي الفنانة زينة لمصراوي، وقتها، إن حكم المصروفات الدراسية يشمل العامين 2018/2019 و2019/2020، وصدر بالاسترليني لأنها عملة الدفع في مدرستي الطفلين.

حكم بحبس شقيقة زينة

قضت محكمة جنح العلمين، في يونيو الماضي، في قضية مشاجرة الفنان أحمد عز وشقيقة الفنانة زينة بأحد فنادق الساحل الشمالي حضوريًا ببراءة أحمد عز وحبس شقيقة "زينة" 6 أشهر.

ونشر "صفدي"، مدير أعمال الفنان أحمد عز، صور حيثيات الحكم عبر حسابه بـ"إنستجرام"، والذي جاء فيه: " 1- معاقبة المتهمة الأولى نسرين رضا إسماعيل مرسي شلبي بالحبس لمدة ستة أشهر مع الشغل وبكفالة ألف جنيه لإيقاف التنفيذ و معاقبة المتهم الثاني محمد رضا إسماعيل مرسي شلبى بتغريمه مبلغ عشرة آلاف جنيهًا وألزمتهما بالمصاريف الجنائية، وبراءة المتهم الثالث أحمد عز مما أسند إليه من اتهام".

كانت نيابة برج العرب بالإسكندرية، استمعت في وقت سابق إلى أقوال أحمد عز في الواقعة.



رفض دعوى عز

قضت محكمة الأسرة بمدينة نصر، في يونيو الماضي، برفض الدعوى المقامة من الفنان أحمد عز والتي يطالب فيها بالإشراف التعليمي على طفليه من الفنانة زينة ونقلهما إلى مدرسة أخرى.

وترافع المحامي معتز الدكر عن الفنانة زينة، دافعا بأحقيتها في الإشراف التعليمي على توأمها من "عز".

تحويل ولاد رزق لمسلسل

كشف المؤلف صلاح الجهيني، عن تحويل فيلم "ولاد رزق" بجزأيه إلى مسلسل تليفزيوني يعرض على إحدى المنصات العالمية.

وكتب الجهيني، عبر حسابه على فيسبوك، قائلا : "بعد أكتر من سنة شغل.. أقدر أوعدكوا إن انتوا هتشوفوا حاجة جامدة جدا قريب".

وأضاف: "مصر القديمة، كان متسيطر عليها جامد، وكان مستحيل حد جديد يطلع فيها.. بس ولاد رزق جم وغيروا المعادلة كلها 2021".

المسلسل من إنتاج منصة عالمية، ويعرض أيضا خلالها، ولكن لم يتم تحديد موعد عرضه، ولم يتم الكشف عن أبطال العمل.