كريم محمود عبد العزيز يروج لـ"موسى"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب_ هاني صابر :

حرص الفنان كريم محمود عبدالعزيز، على الترويج لفيلمه السينمائي الجديد "موسى" الذي ينتظر عرضه بالسينمات.

ونشر كريم بوستر الفيلم عبر حسابه الرسمي على إنستجرام، وعلق : "قريبا.. فيلم موسى".

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وحرص عدد من الفنانين على تهنئة على البوستر والفيلم ومنهم هشام ماجد فقال:"اضرب يا كيكي"، ومي سليم: "مبروك"، ومحمد أنور قال:"يا حراق يا جامد"، وأحمد السعدني: "مبروك يا حبيبي"، و شقيقه المنتج محمد محمود عبد العزيز فقال: "مبرووك".

فيلم موسى من إنتاج سينرجي فيلمز ونيوسينشري وأفلام مصر العالمية، وتم فيه استخدام أحدث تقنيات الجرافيكس العالمية.

الفيلم بطولة عدد كبير من النجوم وضيوف الشرف، منهم النجوم إياد نصار وكريم محمود عبدالعزيز وصلاح عبدالله وأسماء أبواليزيد وسارة الشامي.