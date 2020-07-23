تراند اليوم : بيان ناري من تامر حسني بعد سخرية الناس من زوجته بسبب الكلب: هناك عواقب كبيرة ستحدث

تصدر اسم زوجة الفنانة تامر حسني مواقع البحث بعد أزمة كلبها مع كلب الجيران التي انتقلت للإعلام.

أصدر الفنان تامر حسني بيانا عبر صفحته بانستجرام بعد تناول الصحافة لقيام زوجته بسمة بو سيل بتحرير محضر ضد جارها بسبب قيام كلبه بعض كلبها مما أدى لإصابته بإصابات بالغة .

وقال تامر في بيانه: توضيح لما نشر عبر اكثر من موقع وأتمنى اتخاذ موقف واضح من إدارة مدينة الربوة وأي منطقة سكنية في مصر لحماية الأطفال والأهالي بشكل عام لأنه بقى موقف متكرر في كل مكان .

وأضاف: الموضوع بعيد كل البعد عن نوايا الجيران فهم بالتأكيد محترمون وهجوم الكلب الكبير لقتل الكلب الصغير تم فجأة ودون علمهم .. الخوف من تكرار الموقف مما قد يؤدي لاقدر الله لعواقب اكبر خصوصا أن الكلاب المفترسة كانت غير مربوطة وبتجري في الشارع طليقة.