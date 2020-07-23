تراند اليوم : والدة هذا الطفل تزعم أنها أنجبته من فنان مصري شهير و رفض الاعتراف به .. فهل يشبهه؟

دخل فنان مصري شهير في أزمة جديدة بعد اتهام سيدة ألمانية تدعى دينيس وولمان له بإنجاب طفل دون الاعتراف بنسبه.

وطلبت السيدة الألمانية اعتراف الفنان أحمد الفيشاوي بنجله "تيتوس" ، مؤكدة أنه والده الحقيقي.

والتقت السيدة الألمانية ونجلها بلينا الفيشاوي - ابنة الفنان الشهير - بالإضافة إلى والدتها هند الحناوي.

وقالت دينيس وولمان إنها التقت الفيشاوي قبل 9 سنوات في ألمانيا أثناء رحلة علاج بألمانيا وتطورت بينهما العلاقة وأنجبت تيتوس الذي يبلغ من العمر 8 سنوات.

وقال محامي مصري إنه ينتظر أوراق القضية من السيدة الألمانية لرفع دعوى إثبات نسب.

