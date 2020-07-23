فن ومشاهير

تراند اليوم : والدة هذا الطفل تزعم أنها أنجبته من فنان مصري شهير و رفض الاعتراف به .. فهل يشبهه؟

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements
دخل فنان مصري شهير في أزمة جديدة بعد اتهام سيدة ألمانية تدعى دينيس وولمان له بإنجاب طفل دون الاعتراف بنسبه.

وطلبت السيدة الألمانية اعتراف الفنان أحمد الفيشاوي بنجله "تيتوس" ، مؤكدة أنه والده الحقيقي.

والتقت السيدة الألمانية ونجلها بلينا الفيشاوي - ابنة الفنان الشهير - بالإضافة إلى والدتها هند الحناوي.

وقالت دينيس وولمان إنها التقت الفيشاوي قبل 9 سنوات في ألمانيا أثناء رحلة علاج بألمانيا وتطورت بينهما العلاقة وأنجبت تيتوس الذي يبلغ من العمر 8 سنوات.

وقال محامي مصري إنه ينتظر أوراق القضية من السيدة الألمانية لرفع دعوى إثبات نسب.

Advertisements

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا