تراند اليوم : شاهد.. اعتداء وحشي على فنانة شهيرة ونقلها للمستشفى

ظهرت الفنانة التونسية أماني السويسي، نجمة برنامج المواهب “ستار أكاديمي”، في فيديو صادم وهى فى حالة إعياء شديد بعد أن اعتدى عليها متعهد الحفلات التونسي سفيان السيالة، باللكمات والركل بالأقدام ما سبب لها جروح وكدمات نُقلت على إثرها إلى إحدى المستشفيات.

وظهرت الفنانة التونسية في حالة انهيار وبكاء، عبر الفيديو الذي نشرته على حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، مشيرة إلى أنها تعرضت للضرب والإهانة من قبل متعهد الحفلات بعدما طالبته بحقها.

وأظهر الفيديو وجود علامات ضرب على وجه “السويسي”، فيما تفاعل معها النشطاء مطالبين بمحاسبة الشخص الذي اعتدى عليها.

يعود السبب للاعتداء هو مستحقات مادية بين الطرفين، بحسب نجمة “ستار أكاديمي”، حيث ذهبت إليه من أجل المطالبة بمستحقاتها فقام المتعهد بالاعتداء عليها، بحسب ما قالته في الفيديو.