مروان خوري يحصد أول مليون عن أغنية “كمل حياتك”

متابعة بتجـــــــــــرد: حققت أغنية النجم اللبناني مروان خوري الجديدة “كمل حياتك” أكثر من مليون مشاهدة بعد أسبوع واحد فقط على طرحها عبر قناته الرسمية في موقع “يوتيوب”.

أغنية “كمل حياتك” من كلمات وألحان مروان خوري، توزيع داني خوري وتأتي بمثابة رسالة تفاؤل، فيدعو من خلالها مروان إلى التمسك بإرادة الحياة رغم قسوة ما يمرّ به العالم منذ انتشار وباء كورونا الذي قيّد البشر في مختلف بقاع الأرض.

جدير ذكره أن الأغنية تحقق منذ طرحها انتشارًا ملحوظًا عبر المتاجر الموسيقية الكبرى ومواقع التواصل الإجتماعي.