كانييه ويست يحذف تغريدة كشفت عن سعيه للطلاق من كيم كارداشيان

متابعة بتجــــــــــرد: قال مغني الراب الأمريكي كانييه ويست عبر صفحته الرسمية في موقع “تويتر”، أمس الأربعاء، عن إنه يسعى للطلاق من نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان، قبل أن يعود ويحذف تغريدته بعد دقائق من نشرها.

وكتب “ويست” في تغريدته: “أحاول الحصول على الطلاق منذ التقت كيم مع ميك في وورلدولف من أجل إصلاح السجون”.

وكان “ويست” في وقت متأخر من مساء الاثنين الماضي، نشر سلسلة تغريدات مُسحت أيضًا في وقت لاحق قال فيها إن زوجته تحاول عزله استنادًا لأسباب طبية وشبّه نفسه بنيسلون مانديلا.

وجاءت تلك التغريدات بعد يوم من تدشين “ويست” حملته الرئاسية بتجمع انتخابي شابه سوء التنظيم في تشارلستون بولاية ساوث كارولاينا. وأعلن خلال الفعالية وهو دامع العينين عن قرار قال إنه اتخذه مع زوجته كارداشيان بعدم إسقاط حملها.

وأثار ويست، الذي كان من أنصار الرئيس دونالد ترامب، حيرة الناخبين بشأن ما إذا كانت حملته حقيقية أم مجرد حيلة دعائية للمساعدة في بيع ألبومات أو سلع.