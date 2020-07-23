دنيا بطمة تبادل جمهورها القبلات لحظة خروجها من المحكمة (فيديو)

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو جديدا ظهرت فيه الفنانة المغربية دنيا بطمة برفقة زوجها المنتج البحريني محمد الترك وهما يغادران قاعة المحكمة بعد حضور جلسة التحقيق معها في قضية اتهامها وشقيقتها ابتسام، بالتورط في حساب "حمزة مون بيبي"، الذي اشتهر بابتزاز بعض المشاهير وتهديدهم بنشر صور فاضحة لهم.

ولوحظ من خلال الفيديو المتداول حالة عكس التي كان عليها الجمهور خلال الفترة الماضية، فقد كان الكثيرون ضدها ويطالبون بحبسها وشقيقتها في تلك القضية، غير أن الأمر تحول تمامًا، وعبر معظم الجمهور عن تأييدهم لها ورأوا أنها بريئة وغير متورطة في القضية.

ولفتت دنيا بطمة الأنظار إليها من خلال تفاعلها مع الدعم الكبير الذي تلقته، حيث بادلت الجمهور وأرسلت لهم قبلاتها، بينما ظهرت بإطلالة اختارت فيها فستانًا أسود بتصميم بسيط أظهر حملها بشكل واضح، كما ارتدت نظارة أضافتها إلى اللوك من توقيع Gucci وحزام بوسط الفستان من Chanel، وهي ذات الإطلالة التي نشرتها عبر حسابها في "إنستغرام" وحققت تفاعلًا كبيرًا.

وأجلت المحكمة الابتدائية بمراكش حكمها في قضية اتهام دنيا بطمة وشقيقتها ابتسام، بالتورط في حساب "حمزة مون بيبي"، على أن تعقد جلسة جديدة في الـ28 من شهر يوليو الجاري.

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وبحسب مواقع محلية مغربية، فقد حضر الجلسة مع دنيا بطمة باقي المتهمات في ذات القضية، ومن بينهن شقيقتها ابتسام، وأيضًا بعض الشاكين من جانب المجني عليهم، بينما جاء تأجيل الجلسة لأسباب عدة بينها رغبة الدفاع في إحضار باقي المجني عليهم من المشتكين، وطلب الدفاع أيضًا لمزيد من الوقت لبحث حيثيات القضية.

ومؤخرًا أسدلت محكمة مغربية الستار على أزمة اتهام دنيا بطمة بالنصب على المشاهير في قضية "حمزة مون بيبي"، وذلك بتأييد المحكمة لإسقاط تهمة مشاركتها في النصب.

وكانت المحكمة الابتدائية في المغرب قد برأت دنيا بطمة من تهمة النصب عبر حساب "حمزة مون بيبي"، إلا أن النيابة عادت واستأنفت قرار تبرئتها، لكن وبقرار التأييد الأخير قد حسمت المحكمة قرارها ببراءة دنيا بطمة في تلك القضية فقط.