أحمد زاهر يكشف عن البوستر التشويقي الأول لفيلم “زنزانة 7”

متابعة بتجــــــــــرد: كشف الفنان المصري أحمد زاهر عن البوستر التشويقي لفيلم “زنزانة ٧”، الذي يتقاسم بطولته مع الفنان نضال الشافعي، والمقرر عرضه قريبًا في صالات السينما.

ونشر زاهر صورة البوستر على صفحته الرسمية في موقع “إنستغرام” وأرفقها بتعليق جاء فيه: “البوستر التشويقي الأول فيلم (زنزانة 7) قريبا بدور العرض السينمائى.. يارب توفيقك”.

تدور أحداثه الفيلم في إطار من الإثارة والتشويق والأكشن، حيث يجسد الفنان نضال الشافعي شخصية “منصور” الذي يدخل السجن في إحدى القضايا ويجسد أحمد زاهر شخصية “حربي”، وهو شاب يتعرض لأزمة يدخل على إثرها السجن ومع مرور الأحداث، يلتقي السجينان منصور وحربي داخل زنزانة تحمل الرقم 7.

الفيلم من تأليف حسام موسي وإخراج إبرام نشأت، ويشارك ببطولته أحمد التهامي وإيهاب فهمي ومدحت تيخه ومنة فضالي وعبير صبري ومايا نصري وإيمي إسلام ومصطفي هريدي.