توم كروز يفاجئ جمهوره بالهبوط بطائرة مهمة مستحيلة لتناول الغداء

متابعة بتجــــــــــرد: بعد توقف تصوير الفيلم عدة أشهر بسبب تفشى وباء كورونا، عاد النجم الأمريكي، توم كروز، إلى الساحة بطريقة مبهرة، حيث خطف الأنظار من جديد، أثناء تصويره الجزء السابع من فيلم “مهمة مستحيلة”، حين فوجئ به رواد مطعم نادي “ريتشموند” للجولف بجنوب غرب لندن، وهو يهبط بطائرة الفيلم المروحية التي يقودها بنفسه من أجل تناول وجبة الغداء.

وفوجئ رواد نادي ريتشموند للجولف، بصوت طائرة مروحية سوداء صاخبة، وهي تقترب منهم، ثم هبطت على العشب، وبعد لحظات شاهدوا النجم توم كروز يغادرها بتلقائية شديدة وكأنه ينزل من سيارته الخاصة؛ مرتدياً قبعة “بيسبول” ونظارة شمسية وقناع الوجه، الخاص بإجراءات الوقاية من كورونا، وتوجه إلى النادي لتناول الطعام، بحسب صحيفتي “سينما بليند”، و”ديلي ميل”.

واشتهر كروز بقيادة الطائرة بنفسه، حيث إنه طيار مُتدرب ويستقل مروحيته الخاصة في جولات المتعددة، ولم يفوت مرتادي النادي والمطعم الفرصة وسارعوا إليه؛ لالتقاط الصور معه إلى جانب المروحية، التي بدت ضخمة وقُدرت ميزانيها بالملايين.

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جدير ذكره أنه في فبراير الماضي، أعلنت استديوهات “باراماونت”، توقف إنتاج الفيلم الجديد من سلسلة “Mission Impossible“ في إيطاليا، بعد تفشي فيروس كورونا هناك، واحتُجِزَ نجم الفيلم، توم كروز، في قصر بمدينة البندقية شمالي إيطاليا.

وقالت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية في تقرير خاص: “إن النجم الهوليودي تحصن في قصر جريتي، من فئة 5 نجوم، في مدينة البندقية شمالي إيطاليا”، فيما تم السماح لباقي فريق العمل بالعودة إلى الولايات المتحدة لحين استئناف تصوير الفيلم.

ويُتوقع أن يتم تصوير فيلمي “Impossible 7” ثم يليه مباشرة تصوير ،“Impossible 8“ وذلك قبل عرضهما بدور السينما في 19 نوفمبر 2021 و4 نوفمبر 2022، ومن المقرر أن يعود كروز قبل ذلك إلى دوره الشهير في قيادة الطائرات بفيلم “Top Gun: Maverick” للمنتج جوزيف كوزينسكي، بمشاركة كلا من فال كيلمار وجون هام وجينفير كونلي ومايلز تيلر وإد هاريس في 23 ديسمبر المُقبل.