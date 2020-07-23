متابعة بتجـــــــــــرد: أعلن النجم الأسباني ألفارو مورتي، الشهير بشخصية “البروفيسور” في مسلسل الجريمة والدراما “La Casa De Papel”، عن بدء تصوير الجزء الخامس والجديد من المسلسل المنتظر طرحه على منصة “نتفليكس” بداية من العام المُقبل.
ونشر “مورتي” صورة عبر صفحته الرسمية في موقع “إنستغرام”، ظهر فيها مرتديًا القناع الواقي ضد فيروس كورونا، أثناء كواليس تصوير الموسم الخامس والجديد من المسلسل، وكتب في تعليقه عليها: “البروفيسور عاد من جديد”.
وفي الثالث من أبريل الماضي، تصدر المسلسل الأسباني الأكثر نجاحًا “البروفيسور – La Casa De Papel”، قائمة الأكثر تداولًا على موقع تويتر بعد عرض موسمه الرابع على نتفليكس.
مسلسل الجريمة المثير من تأليف أليكس بينا، وبطولة كل من أورسولا كوربيرو، ألفارو مورتي، إيتزيار إيتونو، وتدور قصته حول لص غامض يدعى البروفيسور، يخطط لأكبر عملية إحتيال وهي سرقة “دار سك العملة الإسبانية” وطباعة حوالي 2.4 مليار يورو، بمشاركة عصابة قام بتجنيدها تتكون من ثمانية أفراد، يحملون أسماء حركية لمدن عالمية ويمتلكون قدرات هائلة، وخلال الأحداث تواجه تلك العصابة عدة صعوبات، وبالرغم من نجاحهم في الحصول على المال، يتم القبض على أحدهم؛ وهو الأمر الذي يعرقل خطتهم ويجبرهم على تغيير مسارها.
جدير بالذكر أن مسلسل “La Casa De Papel”، فاز بجائزة “إيمي” العالمية كأفضل عمل درامي، كما حصل على المركز الأول في تصنيف أكثر المسلسلات مشاهدة خلال عام 2019.
كانت هذه تفاصيل خبر بدء تصوير الجزء الخامس من المسلسل الأسباني La Casa De Papel لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.