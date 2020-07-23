عاصي الحلاني يطرح كليب “رجعتيني لبدايتي” ويهديه لزوجته احتفالًا بمرور 25 سنة على زواجهما

متابعة بتجـــــــــــرد: طرح فارس الغناء العربي عاصي الحلاني فيديو كليب أحدث أغنياته “رجعتيني لبدايتي”، وأهداه إلى زوجته بمناسبة مرور 25 سنة على زواجهما، وذلك عبر القناة الرسمية لشركة “روتانا” في موقع “يوتيوب”.

ويظهر في الكليب عاصي الحلاني، وهو يرتب لحفلة خاصة بمنزله، يحتفل فيها مع زوجته السيدة كوليت بولس، ويستعرضان العديد من الصور التي تعبر عن رحلتهما معًا خلال 25 سنة من الزواج.

الكليب تم تصويره في منزل عاصي الحلاني الواقع بمزرعته الخاصة في بلدة الحلانية في البقاع اللبناني ويحمل توقيع المخرج أحمد المنجد؛ وأغنية “رجعتيني لبدايتي” من كلمات عبير أبو إسماعيل وألحان حسان عيسى وتوزيع عمر صباغ.

وبعد ساعات على طرحه، أعرب عاصي الحلاني عن سعادته بالأصداء الإيجابية لكليب “رجعتيني لبدايتي” فكتب في تغريدة عبر صفحته الرسمية في موقع “تويتر”: “تفاعلكم على اغنية رجعتني لبدايتي وكلامكم ومحبتكم الكبيرة فرحتني من كل قلبي يارب كون دائماً على قدر دعمكم ومحبتكم الصادقه”.

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يذكر أن آخر أعمال عاصي الحلاني كانت أغنيته “بعشقك” التي طرحها منذ فترة قصيرة، وهي من كلمات إيهاب عبد العظيم، وألحان محمد عبيه، وتوزيع طوني سابا، أما الكليب الخاص بها فهو من إخراج أحمد المنجد، وتم تصويره أيضًا في منزل عاصي الحلاني خلال فترة الحجر المنزلي.