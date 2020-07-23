أول تعليق من هيفا وهبي بعد القبض على مدير أعمالها السابق بتهمة النصب

في تطور مهم حول خلاف النجمة اللبنانية هيفا وهبي ومدير أعمالها السابق محمد وزيري، القت الشرطة القبض قبل ساعات على الأخير بتهمة النصب.

وتم احتجاز وزيري بنيابة ثان زايد بتهمة النصب وسرقة الأموال، وذلك بعدما تم استدعاؤه يوم أمس للتحقيق معه وبعد إجراء التحقيقات اللازمة تبين صحة الواقعة.

وفي أول تعليق لها بعد احتجاز وزيري 24 ساعة على ذمة التحقيق، نشرت هيفا وهبي عبر الستوري الخاص بها على حسابها عبر موقع انستغرام كلمة واحدة وهي “الحمدالله”.

وكانت هيفا قد تحدثت في وقت سابق عن آخر تطورات الخلاف بينها وبين مدير أعمالها السابق محمد وزيري الذي اتهمته بحصوله على مبلغ 63 مليون جنيه دون وجه حق من ممتلكاتها بعدما عملت له توكيلاً عاماً، يتيح له التعامل في المبالغ المستحقة لها من المنتجين والقنوات الفضائية وبعض منظمي الحفلات.

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وقالت هيفا: “أنا أملك حقًا وأطالب به بقوة القانون المصري، وعلى ثقة تامة بأن من يطلب حقه بالقانون هو إنسان فائز حتى لو الموضوع أخذ وقتاً طويلاً وأنا على يقين وثقة تامة انني قدمت أوراقي في المكان الصح”.

وتابعت قائلة: “تعرضت لقضية نصب كبيرة وكل الناس أصبحوا يعلمون الموضوع من الإعلام، الورق الخاص بي في القضية متشعب قليلاً، حيث تم سرقة عدة أشياء مني ومن ضمنها بيتي في مصر، حيث قام هذا الشخص (أي محمد وزيري) باقتحامه بالقوة على الرغم من أن المنزل يحتوي على اغراضي وأغراض شقيقتي “هنا” وان المنزل بإسم شقيقتي وانا دفعت ثمنه”.

وأضافت: “كان من الصعب الذهاب الى مصر بسبب اغلاق المطار بسبب فيروس كورونا لكني وكلّت محامياً لمتابعة القضية، أنا وكلته كي يشتري لي أشياء وهو سرقني وعندما حصل الخلاف بيني وبينه حاولت أن استرجع أوراقي”.

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