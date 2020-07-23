شكرا لقرائتكم خبر عن مى عز الدين وأحمد رزق يقدمان مسلسليهما فى 35 حلقة.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشهد الموسم الدرامى الشتوى المقبل، حالة جديدة فى تقديم عدد الحلقات، وبعدما كان صناع الأعمال الدرامية خارج موسم رمضان، يقدمون مسلسلات ذات الـ60 حلقة، ثم تقلصت عدد الحلقات لـ45، ويبدو أن هناك نجوماً سيقدمون شكلا جديدا لعدد حلقات المسلسلات، حيث قال النجم أحمد رزق لـ"الخليج 365" إنه يحضر حالياً لمسلسله الجديد "فى يوم وليلة"، من تأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج شيرين عادل، وإنتاج سينرجى، مشيراً إلى أنه سيقدم المسلسل للجمهور فى 35 حلقة، لافتاً إلى أن العمل تدور أحداثه فى إطار من الغموض والإثارة.

أما النجمة مى عز الدين، فقد عادت لتصوير مسلسلها الجديد "خيط حرير" الذى يتضمن 35 حلقة، مرة أخرى عقب عطلة فيروس كورنا المستجد، الذى اجتاح العالم، حيث تستمر مى فى تصوير المسلسل ما يقرب من 4 أسابيع كاملة على أقصى تقدير، وهو من تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج إبارهيم فخر، وإنتاج سينرجى.

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مسلسل خيط حرير يشارك فى بطولته إلى جانب مى عز الدين كل من محمود عبدالمغني، سوسن بدر، نيكولا معوض، مى سليم، هنادي مهنى، أحمد خليل، يوسف عثمان، محمد سليمان، صفاء الطوخى، ولاء الشريف، حنان سليمان، أحمد صيام، ياسمين رحمى ونسمة.