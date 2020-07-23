شكرا لقرائتكم خبر عن 95 % تقييم النقاد والمشاهدين للموسم الأخير من المسلسل Dark على نيتفلكس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصل الموسم الثالث والأخير من المسلسل الألماني الأشهر Dark، على تقييم مرتفع على موقع Rotten Tomatoes، وذلك من قبل النقاد والمشاهدين على حد سواء، حيث على حصل على 95% و 96% على التوالي، العمل الذى طرح على منصة نيتفلكس يوم 27 يونيو الماضى، واحتوى على 8 حلقات، طرحت دفعة واحدة على المنصة.

وصل مسلسل Dark إلى خاتمته التي تتخطى حواجز الزمان والمكان، وذلك مع وصول جوناس إلى العالم الجديد، حيث يحاول أن يفهم الدور الذي شهدته مدينة ويندن في تحديد مصيره، بينما الآخرين الذين تركهم في العالم الآخر يبحثون عن وسيلة لكسر الدائرة المتكررة التي لا تقوم بتغيير الزمان فحسب لكن المكان أيضاً، وفى منتصف كل ذلك تقع قصة حب تراجيدية ذات أبعاد ملحمية.

وقد صرحت يانتجه فريزه (المؤلفة) وباران بو أودار (المخرج) عن نهاية المسلسل: "منذ البداية كانت خطتنا أن يكون مسلسل Dark من ثلاثة مواسم، تدور أحداثها حول السفر عبر الزمن، وشعرنا بسعادة كبيرة حين لاقى الموسمين الأول والثاني من المسلسل نجاحاً هائلاً في جميع أنحاء العالم. سوف نجيب عن كل الأسئلة التي تدور بذهن المشاهدين في هذا الموسم، ونساعدهم على فك شفرات القصة مع الوقت، سيكون صعباً علينا أن نترك هذه الشخصيات والتي ارتبطنا بها كثيراً، ولكن البداية هي النهاية، والنهاية هي البداية".

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ومرة أخرى تولى كل من يانتجه فريزه وباران بو أودار- مبدعو المسلسل - دور المنتج التنفيذي، إلى جانب لارس جمهلينج، ماكس فايدمان، وكيرين بيرج، أما مدير التصوير فهو نيكولاس سومرير، ومصمم الديكورات أودو كرامر، كما يعود كلاً من سيمون بار مدير اختيار الممثلين وبن فروست مؤلف الموسيقى التصويرية.

المسلسل ينتمي لفئة الدراما والغموض، وهو إنتاج تليفزيون ويدمان وبيرج، ومن إعداد وتأليف باران بو اودار، ويشارك فى بطولته عدد كبير من النجوم أبرزهم، لويس هوفمان، أوليفر ماسوشى، جوردى تريبل، ماجا شون، سباستيان رودولف، اناتول توبمان، مارك واشكى.

ويعد مسلسل Dark هو أول سلسلة ألمانية أصلية تم إنتاجها لشبكة نتفليكس التليفزيونية، والتى تسرد حقبة 1986، داخل بلدة ألمانية صغيرة ذات ماض مأساوى وغريب تدعى "فيندن"، تشهد حادثة اختفاء مفاجئ لطفلين صغيرين، ما يثير ضجة كبيرة داخلها، يترتب عليه انطلاق أربع عائلات فى رحلة بحث للحصول على إجابات لهذا اللغز الغامض.