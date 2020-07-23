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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر :
كشف المخرج بيتر ميمي، عن البوستر التشويقي الأول لفيلمه السينمائي الجديد "موسى" المقرر عرضه قريبا بدور العرض السينمائي.
وطرح ميمي، البوستر عبر حسابه على فيسبوك، وعلق: "بعد تحضير سنتين وتصوير سنة، فاضل كمان سنة لمراحل بعد التصوير، وهيكون الفيلم جاهز إن شاء الله".
وأضاف: "فيلم موسى، العالم القديم لازم ينتهي، في سينما ٢٠٢٠".
فيلم موسى من إنتاج سينرجي فيلمز ونيوسينشري وأفلام مصر العالمية، وتم فيه استخدام أحدث تقنيات الجرافيكس العالمية.
الفيلم بطولة عدد كبير من النجوم وضيوف الشرف، منهم النجوم إياد نصار وكريم محمود عبدالعزيز وصلاح عبدالله وأسماء أبواليزيد وسارة الشامي.
كانت هذه تفاصيل خبر بيتر ميمي يطرح بوستر"موسى".. ويعلق: "بعد تحضير سنتين وتصوير سنة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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