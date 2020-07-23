البزاوي يشيد برفع محمد صلاح العلم المصري بعد تتويج فريقه ببطولة الدوري الإنجليزي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب_هاني صابر :

أشاد الفنان محمود البزاوي، بما فعله النجم المصري محمد صلاح، المحترف في صفوف ليفربول الإنجليزي، خلال تسلم الفريق لميداليات تتويج بطولة الدوري الانجليزي.

ونشر البزاوي، صورة صلاح وهو يتسلم الميدالية ويضع علم مصر على ظهره، عبر حسابه الرسمي على تويتر، وعلق: "أجمل ما في الإحتفال، صلاح بعلم مصر .. دي لحظة للتاريخ".

يذكر أن ليفربول يتوج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج"، للمرة التاسعة عشرة في تاريخه.