تراند اليوم : تركي آل الشيخ يعرض دورًا على الفنان المتهم بالبصق على الفنانات الصغيرات: يشرفنا تبقى معانا

دخل تركي آل الشيخ - رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية - على خط الأزمة المثارة بشأن الفنان عبد الرحمن أبو زهرة.

وقال "آل الشيخ" في تدوينة عبر فيس بوك: بتشرف إن الفنان الكبير عبد الرحمن أبو زهرة يكون له دور في الفيلم اللي شغال عليه الآن، إذا شرفنا ووافق على الورق.

وتأتي هذه التصريحات بعد أحاديث أطلقها أبو زهرة عن انزعاجه الشديد من توقف المخرجين عن الاستعانة به في الأعمال الفنية الجديدة.

وتعرض أبو زهرة لموجة من النقد من بعض الفنانات في مصر منهن واحدة اتهمته بالبصق عليها في المسرح قبل أن يتراجع أغلبهن.

