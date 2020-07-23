الريدز يكرم البلوز بـ”خماسية” في ليلة التتويج بالبريمرليغ

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واختتم ليفربول، بطل الموسم، مبارياته على أرضه بالدوري الإنجليزي هذا الموسم محققا نتيجة رائعة في مباراة شهدت 8 أهداف، الأربعاء.

وفاز ليفربول على تشلسي 5-3 في الجولة السابعة والثلاثين، قبل الأخيرة، ليضمن الاحتفال بلقب البريميرليغ بطريقة رائعة على ملعبه.

واحتفل البطل بتسلم جائزة الدوري الإنجليزي في قمة عامرة بالأهداف ليختتم الموسم دون أي هزيمة بملعبه في المسابقة.

وافتتح نابي كيتا التسجيل بتسديدة رائعة، وضاعف ترينت ألكسندر-أرنولد التقدم من ركلة حرة، ثم حول جورجينيو فينالدم النتيجة إلى 3-صفر بتسديدة قوية من مسافة قريبة، قبل أن يقلص أوليفييه جيرو الفارق قبل انتهاء الشوط الأول.

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وأعاد روبرتو فيرمينو الفارق إلى ثلاثة أهداف في الدقيقة 55 لكن تشلسي هدد البطل بانتفاضة مثيرة بعد تسجيل هدفين متتاليين عبر تامي أبراهام وكريستيان بوليسيك.

لكن أليكس أوكسليد-تشامبرلين ضمن الانتصار لأصحاب الضيافة بتسجيل الهدف الخامس.

وتعني النتيجة أن ليفربول فاز 18 مرة في إجمالي 19 مباراة بملعبه هذا الموسم وتعادل فقط 1-1 مع بيرنلي في وقت سابق هذا الشهر. ورفع رصيده إلى 96 نقطة بفارق نقطة واحدة أقل من رقمه القياسي في الموسم الماضي حين احتل الوصافة.

وبخسارة تشلسي توقف رصيده عند 63 نقطة ولا يزال بحاجة إلى نقطة لحجز مقعد مؤهل لدوري أبطال أوروبا حيث تراجع للمركز الرابع في وقت سابق اليوم عقب تعادل مانشستر يونايتد 1-1 مع وست هام يونايتد.