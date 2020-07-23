شكرا لقرائتكم خبر عن مجد القاسم يؤجل ألبومه الجديد "باقة ورد" من أكتوبر لـ رأس السنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر المطرب مجد القاسم تأجيل طرح ألبومه الجديد، الذى يحمل اسم "باقة ورد"، لعدة أسباب منها أزمة فيروس كورونا، وعدم انتهاء تسجيل باقى أغانى الألبوم بشكل كامل، حيث كان من المقرر طرحه فى شهر أكتوبر المقبل، لكن قرر طرحه ليلة رأس السنة، حسبما كشف مجد القاسم لـ"الخليج 365".

كان مجد القاسم قد انتهى من تسجيل 10 أغان بألبومه الجديد، يتعاون فيها مع عدد ‏كبير من ‏الشعراء ‏والموزعين والملحنين، منهم سيد راضى وصلاح عطية ومحمود ‏شوقى وباسم ‏منير وحمادة عصمت وريمون، ‏ويراهن عليه مجد خاصة أنه ‏يقدم فيه نوعية ‏مزيكا مختلفة وجديدة عن أعماله السابقة‎.‎‏

كما يستعد مجد لتسجيل أغنية أخرى للألبوم تحمل اسم "صحبة إيه" من كلمات وألحان صلاح عطية، ليستمر تعاون مجد القاسم وصلاح عطية بعدما قدما عدداً من الأغانى أبرزها، "وحياة اللى خالقك مانى مفارقك" باللهجه السورية و"جيش مصر الأبيض‏‏"، والتى قدمها دعمًا للأطباء الذين يواجهون فيروس كورونا، وأغنية "ياعسل" وغيرهما.

يذكر أن أعمال مجد القاسم أغنية "وحياة اللى بينا"‏، وهى من كلمات وليد دسوقى، وألحان مجدى أبو عوف، وتوزيع الموسيقى مصطفى أبو راية، ومن كلمات الأغنية "قولى وحياة اللى بينا.. أنت مالك ليه حزين.. ده أنت أجمل شىء فى عمرى.. وأنت روحى وضى عين.. إيه اللى غير فى ملامحك.. لو ماكنتش أداوى جرحك.. قولى بس مين حبيبى.. يمسح دمعه من عنيك".