وائل الفشنى يغنى لـ"صاحب المقام" بطولة يسرا وآسر ياسين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المطرب وائل الفشنى إنه يشارك فى فيلم "صاحب المقام" بطولة يسرا وآسر ياسين من خلال أغنية ضمن سياق الأحداث وهو الفيلم الذى تم الانتهاء من تصويره، ومن المقرر أن يتم طرح الأغنية خلال الأيام المقبلة من داخل أحداث الفيلم، وهو الفيلم الذى يعرض فى عيد الأضحى على إحدى المنصات.
وأضاف الفشنى، لـ"الخليج 365"، أنه انتهى أيضا من التحضير لأغنية فيلم "ريما"، والأغنية بعنوان "رؤية" سوفت تقدم بطريق أغانى صوفية، موضحا أنها من ألحانى، وكلمات خالد البيه، وتوزيع مودى.
من ناحية أخرى طرح وائل الفشنى مؤخراً أغنية جديدة بعنوان "أنا جايلك"، من كلمات عبد الحميد الحباك، وألحان إيهاب عبد الواحد، وهندسة صوت أمير ناثان.
فيلم "صاحب المقام" بطولة النجمة يسرا آسر ياسين، أمينة خليل، بيومى فؤاد، وريهام عبد الغفور، ونسرين أمين، ومحمود عبد المغنى وانجى المقدم تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج ماندو العدل، وتعود يسرا بالفيلم الى السينما بعد غياب 7 سنوات منذ تقديمها فيلم "جيم أوفر" بمشاركة مى عز الدين وتم عرضه عام 2012.
فيلم "ريما" من بطولة، محمد ثروت ومايا نصري والطفلة ريم عبد القادر، هالة فاخر، إيهاب فهمى، فراس سعيد، مها نصار، علاء مرسى، أحمد إمام، آية سليم، منى جمال، بالإضافة إلى ظهور بعض النجوم كضيوف شرف هم، صلاح عبد الله، بيومى فؤاد، أحمد فتحى، ميدو عادل، ومن تأليف أحمد أنور، وإخراج معتز حسام.
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